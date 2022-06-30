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Лавров: «железный занавес» между Россией и Западом уже опускается

Ведомости

«Железный занавес» между западными странами и Россией уже начал опускаться, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске. Трансляция пресс-конференции опубликована на странице внешнеполитического ведомства во «ВКонтакте».

«Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен. Только пусть [на Западе] ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — отметил Лавров. По его словам, с 2014 г. отношений между Россией и ЕС не существует, потому что западные страны разрушили все механизмы, которые создавались десятилетиями. 

«Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях», — подчеркнул дипломат, добавив, что российская сторона не будет действовать в угоду чьим-то «односторонним желаниям».

В конце мая глава министерства заявил, что Россия подумает, нужно ли ей будет налаживать дипломатические отношения со странами Запада, когда они этого захотят. Лавров отметил, что Москва будет полагаться только на себя и на страны, которые доказали свою надежность и не «пляшут под чужую дудку». «Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — подчеркнул он.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошли поэтапное эмбарго на российскую нефть, санкции в отношении российских государственных СМИ, отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе «Сбера», и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных