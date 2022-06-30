Лавров: «железный занавес» между Россией и Западом уже опускается

В конце мая глава министерства заявил, что Россия подумает, нужно ли ей будет налаживать дипломатические отношения со странами Запада, когда они этого захотят. Лавров отметил, что Москва будет полагаться только на себя и на страны, которые доказали свою надежность и не «пляшут под чужую дудку». «Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — подчеркнул он.