Лукашенко попросил Путина о зеркальных мерах в ответ на агрессию Запада

Он уточнил, что речь не идет о том, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, однако с такими действиями альянса «шутить нельзя». Лукашенко добавил, что не впервые поднимает перед Москвой этот вопрос, и призвал Путина обсудить комплекс вопросов в сфере обороны и безопасности, чтобы люди в Белоруссии и России понимали, что находятся «под серьезной защитой».