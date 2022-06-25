Лукашенко попросил Путина о зеркальных мерах в ответ на агрессию Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США, самолетов натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки, вы, пожалуйста, помогите хотя бы приспособить наши самолеты», — заявил Лукашенко (цитата по РИА «Новости).
Он уточнил, что речь не идет о том, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, однако с такими действиями альянса «шутить нельзя». Лукашенко добавил, что не впервые поднимает перед Москвой этот вопрос, и призвал Путина обсудить комплекс вопросов в сфере обороны и безопасности, чтобы люди в Белоруссии и России понимали, что находятся «под серьезной защитой».
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, который прибыл на заседание Совета министров обороны стран СНГ. Главы оборонных ведомств обсудили военно-политическую обстановку и подготовку оперативных учений Белоруссии и России «Щит Союза — 2023». Шойгу также заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства из-за сложившихся геополитических условий.
Евросоюз вместе с НАТО формируют коалицию для войны с Россией, заявил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что ЕС не выполняет и не собирается выполнять имевшиеся договоренности между Россией и странами-членами касательно развития общих пространств в экономике, в гуманитарной сфере и в сфере внутренней безопасности.