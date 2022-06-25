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Лукашенко попросил Путина о зеркальных мерах в ответ на агрессию Запада

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки.

«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США, самолетов натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки, вы, пожалуйста, помогите хотя бы приспособить наши самолеты», — заявил Лукашенко (цитата по РИА «Новости).

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Он уточнил, что речь не идет о том, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, однако с такими действиями альянса «шутить нельзя». Лукашенко добавил, что не впервые поднимает перед Москвой этот вопрос, и призвал Путина обсудить комплекс вопросов в сфере обороны и безопасности, чтобы люди в Белоруссии и России понимали, что находятся «под серьезной защитой».

25 июня главы двух государств проводят переговоры в Санкт-Петербурге. Российский президент пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М», стороны также обсудили поставки удобрений на мировой рынок.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, который прибыл на заседание Совета министров обороны стран СНГ. Главы оборонных ведомств обсудили военно-политическую обстановку и подготовку оперативных учений Белоруссии и России «Щит Союза — 2023». Шойгу также заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства из-за сложившихся геополитических условий.

Евросоюз вместе с НАТО формируют коалицию для войны с Россией, заявил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что ЕС не выполняет и не собирается выполнять имевшиеся договоренности между Россией и странами-членами касательно развития общих пространств в экономике, в гуманитарной сфере и в сфере внутренней безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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