Лавров: НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией

По словам Лаврова, в начале Второй мировой войны лидер нацистской Германии Адольф Гитлер также собирал «значительную часть» европейских стран для противостояния СССР. «Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО, собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Россией. Будем на все это смотреть очень внимательно», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).