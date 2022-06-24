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Лавров: НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией

Ведомости

Евросоюз вместе с НАТО формируют коалицию для войны с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 

По словам Лаврова, в начале Второй мировой войны лидер нацистской Германии Адольф Гитлер также собирал «значительную часть» европейских стран для противостояния СССР. «Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО, собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Россией. Будем на все это смотреть очень внимательно», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).

Лавров отметил, что ЕС не выполняет и не собирается выполнять имевшиеся договоренности между Россией и странами-членами касательно развития общих пространств в экономике, в гуманитарной сфере и в сфере внутренней безопасности. «ЕС не хочет выполнять те задачи, которые были сформулированы в русле высоких целей создания общего пространства от Атлантики до Тихого океана. Все это позади, все это в прошлом», — заявил министр.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее говорил, что возникновение прямого конфликта России и НАТО станет катастрофическим сценарием для всех, так как он может перерасти в ядерную войну. Тогда Песков сказал, что и Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, которое могло бы привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что такие заявления делали представители России, НАТО и президент США Джо Байден.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в свою очередь отмечал, что американские поставки оружия Украине повышают риск прямого столкновения России и США. По его словам, США много лет не пытались сделать ничего для решения конфликта на Украине, а после начала спецоперации России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» — Вашингтон теперь стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Ранее по теме: Песков призвал не задавать вопросов о возможности ядерной войны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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