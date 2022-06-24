Лавров: НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией
Евросоюз вместе с НАТО формируют коалицию для войны с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам Лаврова, в начале Второй мировой войны лидер нацистской Германии Адольф Гитлер также собирал «значительную часть» европейских стран для противостояния СССР. «Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО, собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Россией. Будем на все это смотреть очень внимательно», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
Лавров отметил, что ЕС не выполняет и не собирается выполнять имевшиеся договоренности между Россией и странами-членами касательно развития общих пространств в экономике, в гуманитарной сфере и в сфере внутренней безопасности. «ЕС не хочет выполнять те задачи, которые были сформулированы в русле высоких целей создания общего пространства от Атлантики до Тихого океана. Все это позади, все это в прошлом», — заявил министр.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее говорил, что возникновение прямого конфликта России и НАТО станет катастрофическим сценарием для всех, так как он может перерасти в ядерную войну. Тогда Песков сказал, что и Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, которое могло бы привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что такие заявления делали представители России, НАТО и президент США Джо Байден.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в свою очередь отмечал, что американские поставки оружия Украине повышают риск прямого столкновения России и США. По его словам, США много лет не пытались сделать ничего для решения конфликта на Украине, а после начала спецоперации России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» — Вашингтон теперь стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.