Захарова: со стороны России никогда не звучало «ядерных угроз»
Россия никогда никому не угрожала применением ядерного оружия, говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«Не могут не вызывать недоумения прозвучавшие накануне КГУ (Конференции государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) — «Ведомости») в контексте украинского конфликта заявления относительно «взаимных угроз применения ядерного оружия», а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией «ядерном шантаже». Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит», — сказала Захарова.
По ее словам, российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, особенно в ситуации обострения украинского кризиса и развязывания гибридной кампании против России со стороны членов НАТО, которые «провозгласили себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта» с Россией.
«Пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн», — подчеркнула Захарова.
Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо, добавила она.
Также Захарова отметила, что разработка ДЗЯО была преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной, и Россия не намерена присоединяться к данному соглашению, а также следовать его указаниям.
«Заложенный в ДЗЯО подход ведёт лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами. Он не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идет вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к «повышению уровня безопасности для всех». Не видим реалистичных путей для осуществления на основе ДЗЯО каких-либо практических мер по непосредственному сокращению ядерных вооружений», — сказала она.
Вместе с тем, заявления о том, что ДЗЯО дополняют Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Россия также не поддерживает. По словам Захаровой, именно ДЗЯО, который был разработан без учета стратегических реалий и интересов безопасности ядерных стран, может нанести непоправимый ущерб ДНЯО. «Напористое продвижение ДЗЯО углубляет разобщенность между государствами и расшатывает режим ДНЯО, подрывая его авторитет», — добавила она.
На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств — подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. В 2018 г. против ДЗЯО выступили Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.
5 марта 1970 г. вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Документ узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, США и Франции и закрепил ними статус ядерных держав. Его суть заключается в том, что государства-члены клуба обязались не передавать ядерные технологии другим сторонам, а те в свою очередь соглашались не создавать или не приобретать оружия массового поражения. Участниками Договора являются 191 государство. Его не подписали Индия, Пакистан и Израиль. КНДР вышла из него уже после подписания.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее говорил, что возникновение прямого конфликта России и НАТО станет катастрофическим сценарием для всех, так как он может перерасти в ядерную войну. Тогда Песков сказал, что и Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, которое могло бы привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что такие заявления делали представители России, НАТО и президент США Джо Байден.