Захарова: со стороны России никогда не звучало «ядерных угроз»

5 марта 1970 г. вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Документ узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, США и Франции и закрепил ними статус ядерных держав. Его суть заключается в том, что государства-члены клуба обязались не передавать ядерные технологии другим сторонам, а те в свою очередь соглашались не создавать или не приобретать оружия массового поражения. Участниками Договора являются 191 государство. Его не подписали Индия, Пакистан и Израиль. КНДР вышла из него уже после подписания.