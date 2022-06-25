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Путин заявил о решении поставить Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М»

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял решение передать на вооружение Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом он сообщил в ходе встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

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19 мая Лукашенко сообщил, что Белоруссия купила у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. 10 мая президент сообщил, что Москва поможет Минску в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца «Искандер». По его словам, задача разработки перспективных образцов вооружений, в том числе ракетных, уже стоит перед премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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