Путин заявил о решении поставить Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М»

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).