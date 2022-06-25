Путин заявил о решении поставить Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М»
Президент России Владимир Путин принял решение передать на вооружение Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом он сообщил в ходе встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко.
«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
19 мая Лукашенко сообщил, что Белоруссия купила у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. 10 мая президент сообщил, что Москва поможет Минску в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца «Искандер». По его словам, задача разработки перспективных образцов вооружений, в том числе ракетных, уже стоит перед премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр.