Басурин призвал Россию задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию против ВСУ
Донецкая народная республика (ДНР) просит Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения артиллерии украинских военных, заявил заместитель начальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.
«Да, чтобы обратила внимание Российская Федерация, — это авиация, и теми же "Искандерами" помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника», — отметил Басурин, комментируя свое выступление ранее во вторник на телеканале «Россия 1», где сказал, что ДНР нужно больше ракет наземного и воздушного базирования (цитата по ТАСС).
Ранее он также заявлял, что из-за обстрелов со стороны ВСУ гражданских в ДНР гибнет больше, чем военных. «Это такой парадокс любви Украины к своим жителям. Они ведь до сих пор нас называют ее жителями. Мы, мол, заблудшие овечки, которые поверили пропаганде России и решили жить по другим законам», — отмечал он.
Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что ВСУ используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают населенные пункты республики, поэтому власти ДНР запросили дополнительную помощь у России.
До этого штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удары по поселку Землянки, в результате чего двоих мужчин госпитализировали с минно-взрывными травмами. В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела был ранен 13-летний мальчик, а после удара по Горловке погиб мирный житель 1999 года рождения.