Басурин призвал Россию задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию против ВСУ

Ранее он также заявлял, что из-за обстрелов со стороны ВСУ гражданских в ДНР гибнет больше, чем военных. «Это такой парадокс любви Украины к своим жителям. Они ведь до сих пор нас называют ее жителями. Мы, мол, заблудшие овечки, которые поверили пропаганде России и решили жить по другим законам», — отмечал он.