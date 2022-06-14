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Басурин призвал Россию задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию против ВСУ

Ведомости

Донецкая народная республика (ДНР) просит Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения артиллерии украинских военных, заявил заместитель начальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Да, чтобы обратила внимание Российская Федерация, — это авиация, и теми же "Искандерами" помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника», — отметил Басурин, комментируя свое выступление ранее во вторник на телеканале «Россия 1», где сказал, что ДНР нужно больше ракет наземного и воздушного базирования (цитата по ТАСС).

Ранее он также заявлял, что из-за обстрелов со стороны ВСУ гражданских в ДНР гибнет больше, чем военных. «Это такой парадокс любви Украины к своим жителям. Они ведь до сих пор нас называют ее жителями. Мы, мол, заблудшие овечки, которые поверили пропаганде России и решили жить по другим законам», — отмечал он.

Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что ВСУ используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают населенные пункты республики, поэтому власти ДНР запросили дополнительную помощь у России.

До этого штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удары по поселку Землянки, в результате чего двоих мужчин госпитализировали с минно-взрывными травмами. В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела был ранен 13-летний мальчик, а после удара по Горловке погиб мирный житель 1999 года рождения.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о запросе ДНР на дополнительную помощь у России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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