Песков ответил на вопрос о запросе ДНР на дополнительную помощь у России

«Да, в любом случае это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции. Но здесь я хочу напомнить одно, о том, что говорил наш президент: главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и в Донецке», — заявил он. Песков назвал обстрелы городов «варварскими» и отметил, что в последнее время они участились.