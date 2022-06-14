Песков ответил на вопрос о запросе ДНР на дополнительную помощь у России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, принято ли в Москве решение о предоставлении дополнительной военной помощи ДНР.
«Да, в любом случае это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции. Но здесь я хочу напомнить одно, о том, что говорил наш президент: главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и в Донецке», — заявил он. Песков назвал обстрелы городов «варварскими» и отметил, что в последнее время они участились.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают населенные пункты республики, поэтому власти ДНР запросили дополнительную помощь у России.
До этого штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удары по поселку Землянки, в результате чего двоих мужчин госпитализировали с минно-взрывными травмами. В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела был ранен 13-летний мальчик, а после удара по Горловке погиб мирный житель 1999 года рождения.