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Песков ответил на вопрос о запросе ДНР на дополнительную помощь у России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, принято ли в Москве решение о предоставлении дополнительной военной помощи ДНР.

«Да, в любом случае это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции. Но здесь я хочу напомнить одно, о том, что говорил наш президент: главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и в Донецке», — заявил он. Песков назвал обстрелы городов «варварскими» и отметил, что в последнее время они участились.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают населенные пункты республики, поэтому власти ДНР запросили дополнительную помощь у России.

До этого штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удары по поселку Землянки, в результате чего двоих мужчин госпитализировали с минно-взрывными травмами. В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела был ранен 13-летний мальчик, а после удара по Горловке погиб мирный житель 1999 года рождения.

Ранее по теме: Глава ДНР Пушилин заявил о запросе дополнительной помощи у российских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных