Глава ДНР Пушилин заявил о запросе дополнительной помощи у российских военных
Украинские военные продолжают обстреливать города Донецкой народной республики и используют запрещенные методы ведения войны, поэтому власти ДНР запросили помощи у России, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.
«В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин.
По его словам, у ВСУ еще достаточно вооружения, чтобы обстреливать населенные пункты ДНР. Он рекомендовал руководителям органов власти и частных компаний оставить на работе минимальное количество людей, а остальных перевести на удаленку. Также Пушилин призвал жителей республики оставаться в безопасных местах.
13 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские военные обстреляли роддом в Донецке. За сутки в республике погибли 5 и пострадали 35 мирных жителей. Ранее сегодня штаб сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке: военные выпустили 20 ракет по жилым кварталам поселка.