Глава ДНР Пушилин заявил о запросе дополнительной помощи у российских военных

По его словам, у ВСУ еще достаточно вооружения, чтобы обстреливать населенные пункты ДНР. Он рекомендовал руководителям органов власти и частных компаний оставить на работе минимальное количество людей, а остальных перевести на удаленку. Также Пушилин призвал жителей республики оставаться в безопасных местах.