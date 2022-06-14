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Глава ДНР Пушилин заявил о запросе дополнительной помощи у российских военных

Ведомости

Украинские военные продолжают обстреливать города Донецкой народной республики и используют запрещенные методы ведения войны, поэтому власти ДНР запросили помощи у России, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин.

По его словам, у ВСУ еще достаточно вооружения, чтобы обстреливать населенные пункты ДНР. Он рекомендовал руководителям органов власти и частных компаний оставить на работе минимальное количество людей, а остальных перевести на удаленку. Также Пушилин призвал жителей республики оставаться в безопасных местах.

13 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские военные обстреляли роддом в Донецке. За сутки в республике погибли 5 и пострадали 35 мирных жителей. Ранее сегодня штаб сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке: военные выпустили 20 ракет по жилым кварталам поселка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных