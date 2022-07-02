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Минобороны сообщило о потере ВСУ половины личного состава трех батальонов

Ведомости

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 50% личного состава трех батальонов в Луганской и Донецкой областях, «противник несет значительные потери на всех направлениях», сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.

«В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Помимо этого в районе Артемовска высокоточным оружием нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Российская авиация на территории завода в Харькове поразила базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады.

За последние сутки, по данным Минобороны, уничтожены пять пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области, три склада с боеприпасами в Запорожской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области и 19 украинских беспилотников. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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