Минобороны сообщило о потере ВСУ половины личного состава трех батальонов
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 50% личного состава трех батальонов в Луганской и Донецкой областях, «противник несет значительные потери на всех направлениях», сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
«В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Помимо этого в районе Артемовска высокоточным оружием нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Российская авиация на территории завода в Харькове поразила базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады.
За последние сутки, по данным Минобороны, уничтожены пять пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области, три склада с боеприпасами в Запорожской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области и 19 украинских беспилотников.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.