Накануне мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярва заявил, что в случае необходимости можно разместить военную базу НАТО в местном аэропорту, на границе с Россией. Он отметил, что Лаппеенранта стремится получить как можно больше выгоды от вступления республики в Североатлантический альянс. В городе надеются, что в Южную Карелию придут инвестиции, а у бизнеса появится чувство безопасности и уверенности.