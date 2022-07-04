Володин: размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию
Размещение военных баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит жителей этих стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — заявил Володин.
Накануне мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярва заявил, что в случае необходимости можно разместить военную базу НАТО в местном аэропорту, на границе с Россией. Он отметил, что Лаппеенранта стремится получить как можно больше выгоды от вступления республики в Североатлантический альянс. В городе надеются, что в Южную Карелию придут инвестиции, а у бизнеса появится чувство безопасности и уверенности.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая этого года на фоне спецоперации России на Украине. Турция изначально заблокировала рассмотрение заявок, потому что власти двух стран якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана в Турции террористической. 28 июня главы МИД Финляндии, Швеции и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает поддержку Анкары.
По итогам саммита в Мадриде 29 июня НАТО объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в свой состав. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении будет подписан 5 июля. Однако вступление будет возможно, если парламенты всех стран — членов НАТО одобрят такое решение.
Президент России Владимир Путин 30 июня заявил, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих двух странах военных контингентов и инфраструктуры Россия ответит зеркально.