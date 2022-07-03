В Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии на границе с РФ

«У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Ну хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко представлять, что раньше не было никаких угроз для них». Теперь же в случае размещения «военных контингентов и инфраструктуры» Россия будет вынуждена «отвечать зеркально», добавил глава государства.