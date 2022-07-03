В Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии на границе с РФ
Мэр финского города Лаппеенранта заявил о готовности в случае необходимости разместить базу НАТО в местном аэропорту, на границе с Россией, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
Как отмечает глава города Киммо Ярва, эта идея родилась во время оживления дискуссии о вступлении Финляндии в НАТО, «а также потому, что Южная Карелия находится на границе Европы и России», пишет Yle.
Отмечается, что Лаппеенранта стремится получить как можно больше выгоды от вступления республики в НАТО. В городе надеются, что в Южную Карелию придут инвестиции, а у бизнеса появится чувство безопасности и уверенности.
«Я вот думал, например, об аэропорте. Он, безусловно, доступен, если силы обороны того пожелают», — цитирует издание главу города.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.
29 июня по итогам саммита в Мадриде НАТО объявил о решении пригласить войти в состав альянса Финляндию и Швецию. Протокол о вступлении будет подписан 5 июля.
В конце июня президент России Владимир Путин, говоря о готовности страны к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заявил, что у Москвы с этим странами нет территориальных вопросов и споров и «нет таких проблем, как с Украиной».
«У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Ну хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко представлять, что раньше не было никаких угроз для них». Теперь же в случае размещения «военных контингентов и инфраструктуры» Россия будет вынуждена «отвечать зеркально», добавил глава государства.