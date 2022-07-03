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В Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии на границе с РФ

Ведомости

Мэр финского города Лаппеенранта заявил о готовности в случае необходимости разместить базу НАТО в местном аэропорту, на границе с Россией, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle. 

Как отмечает глава города Киммо Ярва, эта идея родилась во время оживления дискуссии о вступлении Финляндии в НАТО, «а также потому, что Южная Карелия находится на границе Европы и России», пишет Yle. 

Отмечается, что Лаппеенранта стремится получить как можно больше выгоды от вступления республики в НАТО. В городе надеются, что в Южную Карелию придут инвестиции, а у бизнеса появится чувство безопасности и уверенности.

«Я вот думал, например, об аэропорте. Он, безусловно, доступен, если силы обороны того пожелают», — цитирует издание главу города. 

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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.

29 июня по итогам саммита в Мадриде НАТО объявил о решении пригласить войти в состав альянса Финляндию и Швецию. Протокол о вступлении будет подписан 5 июля.

В конце июня президент России Владимир Путин, говоря о готовности страны к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заявил, что у Москвы с этим странами нет территориальных вопросов и споров и «нет таких проблем, как с Украиной». 

«У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Ну хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко представлять, что раньше не было никаких угроз для них». Теперь же в случае размещения «военных контингентов и инфраструктуры» Россия будет вынуждена «отвечать зеркально», добавил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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