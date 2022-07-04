Путин: освобождавшие ЛНР подразделения должны отдохнуть
Подразделения ВС России, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
«Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах. Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что другие воинские подразделения, в том числе группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану. Президент выразил надежду, что на их направлениях «все будет происходить так же, как на Луганском».
Путин добавил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин докладывали ему сегодня о выполнении своих задач, а также выдвинули предложения по «развитию наступательной операции».
3 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Министр отметил, что населенные пункты республики были освобождены в результате «успешных боевых действий» российских военных и подразделений народной милиции ЛНР. Союзнические силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами.