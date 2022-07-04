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Путин: освобождавшие ЛНР подразделения должны отдохнуть

Ведомости

Подразделения ВС России, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах. Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что другие воинские подразделения, в том числе группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану. Президент выразил надежду, что на их направлениях «все будет происходить так же, как на Луганском». 

Путин добавил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин докладывали ему сегодня о выполнении своих задач, а также выдвинули предложения по «развитию наступательной операции». 

3 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Министр отметил, что населенные пункты республики были освобождены в результате «успешных боевых действий» российских военных и подразделений народной милиции ЛНР. Союзнические силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных