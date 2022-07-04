Медведев посоветовал Зеленскому вспомнить слова Цицерона

3 июля Минобороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Союзные силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами. Министр рассказал главе государства, что в течение двух недель войска окружили и ликвидировали ураинские группировки в «Горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка. Российские и луганские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов, а всего в ходе активного наступления взяли под контроль 670 кв. км территорий.