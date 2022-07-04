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Медведев посоветовал Зеленскому вспомнить слова Цицерона

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его союзникам следует вспомнить слова римского политика и оратора Цицерона — Abiit, excessit, evasit, erupit, что в переводе с латыни означает «ушел, скрылся, спасся, бежал», написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жесткую» решимость вернуть всё, что потеряно. Только напрасно это, надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit», — написал политики.

Медведев упомянул, что освобождение территории ЛНР – важное событие в ходе специальной военной операции. По его словам, после этого «европейские друзья», в том числе «разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели», будут и дальше призывать Украину сражаться до победного конца.

3 июля Минобороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Союзные силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами. Министр рассказал главе государства, что в течение двух недель войска окружили и ликвидировали ураинские группировки в «Горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка. Российские и луганские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов, а всего в ходе активного наступления взяли под контроль 670 кв. км территорий. 

Путин отметил, что подразделения ВС России, которые участвовали в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, а остальные группировки войск должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану.

Ранее по теме: Взятие Лисичанска означает полное освобождение Луганской республики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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