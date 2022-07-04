Защита британца Аслина обжаловала вынесенный ему смертный приговор в ДНР

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.