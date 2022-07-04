Защита британца Аслина обжаловала вынесенный ему смертный приговор в ДНР
Защита гражданина Великобритании Эйдена Аслина, приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в качестве наемника, обжаловала приговор, сообщил ТАСС его адвокат Павел Косован.
«Мы просим отменить приговор апелляционной палаты Верховного суда ДНР от 9 июня 2022 г. в части осуждения Эйдена Аслина по ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц") и ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и прекратить дело в данной части в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления», - отметил адвокат.
1 июля защита марокканца Ибрагима Саадуна также подала апелляцию на смертный приговор. Его адвокат Елена Веснина отметила, что жалоба приостанавливает вступление приговора в силу.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР.
Позже власти республики предъявили обвинение еще двум британским наемникам – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируются совершение преступлений по тем же статьям Уголовного кодекса, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер.