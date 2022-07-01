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Власти ДНР предъявили обвинение еще двум британским наемникам

Ведомости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение двум британским наемникам – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на источники.

По данным издания, им инкриминируются совершение преступлений по тем же статьям уголовного кодекса, по каким ранее к смертной казни были приговорены трое ранее осужденных наемников – гражданин Марокко Ибрагим Саадун и граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер.

ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР сообщил, что британцы отказываются давать показания. Им предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР (наемничество). Хилли и Хилл попали в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко и граждан Великобритании к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР.

20 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Великобритания и Марокко не обращались к ДНР по поводу приговоренных к смертной казни граждан. Отец Саадуна написал письмо президенту России Владимиру Путину и попросил его посодействовать помилованию сына, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 29 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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