Власти ДНР предъявили обвинение еще двум британским наемникам

ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР сообщил, что британцы отказываются давать показания. Им предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР (наемничество). Хилли и Хилл попали в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.