Власти ДНР предъявили обвинение еще двум британским наемникам
Власти Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение двум британским наемникам – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на источники.
По данным издания, им инкриминируются совершение преступлений по тем же статьям уголовного кодекса, по каким ранее к смертной казни были приговорены трое ранее осужденных наемников – гражданин Марокко Ибрагим Саадун и граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер.
ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР сообщил, что британцы отказываются давать показания. Им предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР (наемничество). Хилли и Хилл попали в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко и граждан Великобритании к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР.
20 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Великобритания и Марокко не обращались к ДНР по поводу приговоренных к смертной казни граждан. Отец Саадуна написал письмо президенту России Владимиру Путину и попросил его посодействовать помилованию сына, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 29 июня.