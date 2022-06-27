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Минобороны сообщило о ликвидации группы иностранных наемников на Украине

Ведомости

Подразделения российских военных в ходе боев в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода уничтожили группу иностранных наемников, в числе которых были лица, причастные к убийствам российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 

По его словам, было уничтожено две диверсионные группы наемников общей численностью 14 000 человек. Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств, а вторая включала в себе наемников, которые входили в так называемый «грузинский легион».

«В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Мы их нашли и покарали», — подчеркнул Конашенков.

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на близкий к командованию Народной милиции ЛНР источник сообщили, что военные подразделения республики вышли на южную окраину Лисичанска, также идет продвижение к западным окраинам города. По словам собеседника агентства, часть украинских военных пытаются покинуть город по проселочным дорогам и полям.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник также сообщал о переходе под контроль милиции ЛНР единственной дороги между Северском и Лисичанском. Это позволило полностью лишить доступа к снабжению около 5000–7000 украинских боевиков, находящихся в Северске, добавил он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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