Минобороны сообщило о ликвидации группы иностранных наемников на Украине
Подразделения российских военных в ходе боев в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода уничтожили группу иностранных наемников, в числе которых были лица, причастные к убийствам российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, было уничтожено две диверсионные группы наемников общей численностью 14 000 человек. Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств, а вторая включала в себе наемников, которые входили в так называемый «грузинский легион».
«В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Мы их нашли и покарали», — подчеркнул Конашенков.
Накануне «РИА Новости» со ссылкой на близкий к командованию Народной милиции ЛНР источник сообщили, что военные подразделения республики вышли на южную окраину Лисичанска, также идет продвижение к западным окраинам города. По словам собеседника агентства, часть украинских военных пытаются покинуть город по проселочным дорогам и полям.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник также сообщал о переходе под контроль милиции ЛНР единственной дороги между Северском и Лисичанском. Это позволило полностью лишить доступа к снабжению около 5000–7000 украинских боевиков, находящихся в Северске, добавил он.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.