Минобороны сообщило об уничтожении до 80 наемников из Польши в ДНР

17 июня Минобороны раскрыло численность иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Тогда сообщалось, что больше всего наемников прибыло в страну из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530. Среди европейских стран, помимо Польши, в пятерку по численности иностранных наемников также входят Румыния — 504, Великобритания — 422, Хорватия — 204 и Белоруссия — 197. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наемники из Нигерии — 85 и ЮАР — 25.