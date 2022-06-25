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Минобороны сообщило об уничтожении до 80 наемников из Польши в ДНР

Ведомости

На территории цинкового завода в Донецкой народной республике Вооруженные силы России уничтожили до 80 наемников из Польши, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.

«Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наёмников», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

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Кроме того, на заводе уничтожены 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». За последние сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник в ЛНР, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях и в районе острова Змеиный. Вооруженные силы РФ также перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и 16 реактивных снарядов системы залпового огня.

17 июня Минобороны раскрыло численность иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Тогда сообщалось, что больше всего наемников прибыло в страну из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530. Среди европейских стран, помимо Польши, в пятерку по численности иностранных наемников также входят Румыния — 504, Великобритания — 422, Хорватия — 204 и Белоруссия — 197. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наемники из Нигерии — 85 и ЮАР — 25.

Минобороны также ведет статистику убитых и вернувшихся в свои страны наемников. Ведомство ранее сообщало, что иностранные граждане с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных