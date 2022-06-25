Минобороны сообщило об уничтожении до 80 наемников из Польши в ДНР
На территории цинкового завода в Донецкой народной республике Вооруженные силы России уничтожили до 80 наемников из Польши, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
«Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наёмников», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.
Кроме того, на заводе уничтожены 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». За последние сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник в ЛНР, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях и в районе острова Змеиный. Вооруженные силы РФ также перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и 16 реактивных снарядов системы залпового огня.
17 июня Минобороны раскрыло численность иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Тогда сообщалось, что больше всего наемников прибыло в страну из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530. Среди европейских стран, помимо Польши, в пятерку по численности иностранных наемников также входят Румыния — 504, Великобритания — 422, Хорватия — 204 и Белоруссия — 197. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наемники из Нигерии — 85 и ЮАР — 25.
Минобороны также ведет статистику убитых и вернувшихся в свои страны наемников. Ведомство ранее сообщало, что иностранные граждане с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое.