В США отреагировали на заявление о возможной смертной казни для американских пленных
США потрясены тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не исключившего возможность решения суда ДНР о высшей мере наказания.
«Мы видели комментарии Пескова по этому поводу. Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», — отметил он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Песков заявил, что двум плененным в районе Харькова гражданам США, воевавшим в составе ВСУ, может грозить смертная казнь в признанных Россией республиках Донбасса как наемникам. По его словам, Кремль не располагает информацией о местонахождении американцев и о деталях предъявляемых им обвинений, однако, отметил Песков, «речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих, и не только наших, но и на военнослужащих республик — Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
The Telegraph 15 июня со ссылкой на источники узнала, что двое бывших военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях на Украине в составе ВСУ в районе Харькова, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. Это первые плененные во время спецоперации американцы. 16 июня в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов контактировать с Россией по поводу задержанных американцев. Ранее суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, взятых в плен в апреле в Мариуполе.