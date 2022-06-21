В США отреагировали на заявление о возможной смертной казни для американских пленных

Ранее сегодня Песков заявил, что двум плененным в районе Харькова гражданам США, воевавшим в составе ВСУ, может грозить смертная казнь в признанных Россией республиках Донбасса как наемникам. По его словам, Кремль не располагает информацией о местонахождении американцев и о деталях предъявляемых им обвинений, однако, отметил Песков, «речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих, и не только наших, но и на военнослужащих республик — Донецкой народной республики и Луганской народной республики».