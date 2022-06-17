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Опубликованы первые видео с воевавшими на Украине американскими наемниками

Ведомости

Корреспонденты телеканалов Russia Today и ВГТРК опубликовали первые видео с попавшими в плен под Харьковом американскими наемниками.

Видео опубликовали корреспондент ВГТРК Андрей Руденко и корреспондент RT Роман Косарев. На видео Руденко Александр Дрюке представляется на английском, на нем же, а после и на русском заявил, что он против войны. «После попадания к нашим ребятам возненавидели войну и хотят мира, а еще хотят домой. Но это вряд ли. Кстати, начали резко учить могучий русский язык», – написал в своем Telegram-канале Руденко.

По словам Косарева, Дрюке через него обратился к своей матери. «Сказал, что жив, и передал привет своей собаке по кличке Дизель. Надеется вернуться домой. Увидим. Смотрите скоро интервью на RT. Там их двое, и совсем недавно они даже не могли найти Украину на карте», – пишет журналист.

15 июня издание The Telegraph сообщило, что двое бывших военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке (служил в американских сухопутных войсках и воевал в Ираке) и 27-летнем Энди Хьюне (бывший морской пехотинец). Предположительно, они попали в плен во время боев под Харьковом.

По данным Минобороны России, на стороне Украины в военных действиях участвуют наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, после 24 февраля их прибыло 6956, сейчас на украинской территории их остается 3221 человек. Больше всего наемников прибыло в страну из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, взятых в плен в Мариуполе в апреле, к смертной казни (введена в республике в августе 2014 г. за особо тяжкие преступления). Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Согласно законам ДНР, приговоренные иностранцы будут расстреляны. У них остается возможность обжаловать приговор и просить о помиловании.

Ранее по теме: Минобороны России: приток иностранных наемников на Украину иссяк

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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