Опубликованы первые видео с воевавшими на Украине американскими наемниками

Видео опубликовали корреспондент ВГТРК Андрей Руденко и корреспондент RT Роман Косарев. На видео Руденко Александр Дрюке представляется на английском, на нем же, а после и на русском заявил, что он против войны. «После попадания к нашим ребятам возненавидели войну и хотят мира, а еще хотят домой. Но это вряд ли. Кстати, начали резко учить могучий русский язык», – написал в своем Telegram-канале Руденко.