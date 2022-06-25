Силы ЛНР и России вошли в Лисичанск
Военные подразделения Луганской народной республики (ЛНР) вышли на южную окраину Лисичанска, также идет продвижение к западным окраинам города, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на близкий к командованию Народной милиции ЛНР источник.
«Наши передовые отряды вышли в так называемый район РТИ — завода резинотехнических изделий, где находятся промзона и соседние дома, построенные для его работников. Здесь удалось закрепиться, в частности, занять опорный пункт и блокпост, расположенные на месте бывшего поста ГАИ», — рассказали агентству.
По его словам, часть украинских военных пытаются покинуть город по проселочным дорогам и полям.
В городской застройке Лисичанска ведут бои Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ, в городе захвачена шахта, рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее на этой неделе посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о переходе под контроль милиции ЛНР единственной дороги между Северском и Лисичанском. Это позволило полностью лишить доступа к снабжению около 5000–7000 украинских боевиков, находящихся в Северске, заявил он.
Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка.
22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделения ВСУ были окружены в районе Лисичанска. Небольшие группы украинских военных, пребывающих в городе, выходят на связь и просят сдаться в плен, передавал ТАСС.