Силы ЛНР и России вошли в Лисичанск

Ранее на этой неделе посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о переходе под контроль милиции ЛНР единственной дороги между Северском и Лисичанском. Это позволило полностью лишить доступа к снабжению около 5000–7000 украинских боевиков, находящихся в Северске, заявил он.