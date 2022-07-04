Газета
Политика

Bild: посол Украины Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы МИДа

Ведомости

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван в Киев, передает издание Bild со ссылкой на источники. По информации собеседников газеты, он может занять должность замглавы украинского МИДа. 

«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — сообщил собеседник издания. По его словам, Мельник может переехать из Берлина в Киев до наступления осени. Дипломат был назначен послом Украины в Германии в 2014 г.

Мельник известен своими многочисленными неоднозначными заявлениями, которые немецкие СМИ ранее называли «скандальными». Так, в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он заявил, что украинский националист Степан Бандера был «борцом за свободу». В ответ на это МИД Украины заявил, что слова посла являются его личным мнением и не отражают позицию министерства. 

До этого он обвинял президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой. «Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», — утверждал Мельник. Он полагает, что даже проведение военной спецоперации России на Украине «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к стране.

Он также подвергал критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание посетить Украину до того, как он приезжал в Киев. «Строить из себя обиженную ливерную колбасу — звучит не очень свойственно государственному деятелю», — заявил украинский посол в интервью агентству DPA. Таким образом он прокомментировал слова Шольца о том, что решение украинских властей отказать Штайнмайеру в приеме стало «заметным инцидентом» и что «это стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем.

Ранее по теме: В Бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных