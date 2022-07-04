Bild: посол Украины Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы МИДа

До этого он обвинял президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой. «Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», — утверждал Мельник. Он полагает, что даже проведение военной спецоперации России на Украине «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к стране.