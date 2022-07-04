Bild: посол Украины Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы МИДа
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван в Киев, передает издание Bild со ссылкой на источники. По информации собеседников газеты, он может занять должность замглавы украинского МИДа.
«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — сообщил собеседник издания. По его словам, Мельник может переехать из Берлина в Киев до наступления осени. Дипломат был назначен послом Украины в Германии в 2014 г.
Мельник известен своими многочисленными неоднозначными заявлениями, которые немецкие СМИ ранее называли «скандальными». Так, в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он заявил, что украинский националист Степан Бандера был «борцом за свободу». В ответ на это МИД Украины заявил, что слова посла являются его личным мнением и не отражают позицию министерства.
До этого он обвинял президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой. «Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», — утверждал Мельник. Он полагает, что даже проведение военной спецоперации России на Украине «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к стране.
Он также подвергал критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание посетить Украину до того, как он приезжал в Киев. «Строить из себя обиженную ливерную колбасу — звучит не очень свойственно государственному деятелю», — заявил украинский посол в интервью агентству DPA. Таким образом он прокомментировал слова Шольца о том, что решение украинских властей отказать Штайнмайеру в приеме стало «заметным инцидентом» и что «это стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем.