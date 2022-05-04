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В Бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца

Ведомости

Депутат Бундестага Севим Дагдален потребовала выслать из Германии посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», — написала политик в Twitter.

Как сообщает немецкое издание Die Welt, слова Мельника вызвали возмущение и у вице-президента Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганга Кубицки, который встал на защиту Шольца. «Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать», — цитирует издание слова Кубицки.

Зампред фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул назвал тон Мельника «неуместным и неразумным». «Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», — добавил он.

Мельник ранее подверг критике Шольца за нежелание посетить Украину. «Строить из себя обиженную ливерную колбасу — звучит не очень свойственно государственному деятелю», — заявил украинский посол в интервью агентству DPA. Таким образом он прокомментировал слова Шольца о том, что решение украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме стало «заметным инцидентом» и что «это стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем.

В начале апреля появлялась информация о том, что в Киеве отказались принять Штайнмайера. По информации Bild, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией, в том числе его поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не были готовы к встрече в этот день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных