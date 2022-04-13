Шольц заявил об отсутствии планов посетить Украину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает немецкая радиостанция RBB.
Шольц отметил, что он уже посещал Украину за несколько дней до начала операции российских войск на территории республики. При этом он часто созванивается с президентом Владимиром Зеленским. «Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной», — подчеркнул канцлер (цитата по ТАСС).
Он выразил недоумение отказом украинской стороны принять Штайнмайера, который бы, по мнению канцлера, «охотно» встретился с Зеленским. Шольц также заявил, что Германия продолжит поставлять вооружение Украине, но будет делать это в координации с партнерами, исключив односторонние шаги. «Вопрос поставок тесно обсуждается с союзниками, уже составлен список возможных поставок, которые может обеспечить промышленность», — добавил канцлер.
Издание Die Welt ранее отмечало, что Штайнмайер мог отправиться в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако украинская сторона заявила, что не готова его принять. «Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», — рассказал он.
По информации Bild, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией, в том числе его поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не готовы к встрече в этот день. При этом Зеленский готов встретиться с другими лидерами западных государств.
В апреле Киев уже посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ранее сегодня туда прибыли президент Польши Анджей Дуда, а также главы стран Прибалтики — Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Алар Карис, которые обсудят с Зеленский гуманитарную ситуацию на Украине.