Президенты стран Прибалтики и Польши посетят Украину

Издание Die Welt ранее отмечало, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер мог отправиться в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако украинская сторона заявила, что не готова его принять. «Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», — рассказал он.