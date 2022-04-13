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Президенты стран Прибалтики и Польши посетят Украину

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда отправился в Киев вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом, сообщает пресс-служба польского президента. 

Главы государств запланировали встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Наша цель - поддержать президента Владимира Зеленского и граждан Украины в этот решающий для страны момент. Прибалтийские государства являются нашими ключевыми партнерами в вопросах безопасности в регионе. Мы решили, что поедем в Киев вместе», — заявил представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

Издание Die Welt ранее отмечало, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер мог отправиться в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако украинская сторона заявила, что не готова его принять. «Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», — рассказал он.

По информации Bild, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией, в том числе его поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не готовы к встрече в этот день. При этом Зеленский готов встретиться с другими лидерами западных государств.

В апреле Киев уже посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Последний встретился с Зеленским и пообещал предоставить стране военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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