В Совфеде допустили зеркальный ответ на санкции Японии
Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции, в том числе наложить ограничения на японские компании, работающие в стране, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
«Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас», — заявил Абрамов, отметив, что Япония закупала у России много природных ресурсов, которых у нее самой нет (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, страна навредила себе, введя ограничения против России. При этом он выразил уверенность в том, что у России есть необходимые ресурсы для производства своей продукции, «по технологиям мы догоним».
5 июля правительство Японии ввело новый пакет антироссийских санкций, в том числе запретило экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц. Ограничения коснулись, в частности, концерна «Алмаз-Антей», Фонда стратегической культуры, а также нескольких СМИ, включая информационно-аналитическое агентство SouthFront, медиагруппу Newsfront, информагентство Inforos.
Ранее власти Японии ввели несколько раундов санкций в связи со спецоперацией России на Украине. 17 июня Токио ввел запрет на экспорт в Россию ножей и лезвий для машин и приборов, локомотивов для железных дорог и автомобилей для обслуживания железных дорог, парогенераторов, газовых насосов и т. д. В начале июня Япония заморозила активы Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, руководство страны и различные компании.