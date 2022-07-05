В Совфеде допустили зеркальный ответ на санкции Японии

Ранее власти Японии ввели несколько раундов санкций в связи со спецоперацией России на Украине. 17 июня Токио ввел запрет на экспорт в Россию ножей и лезвий для машин и приборов, локомотивов для железных дорог и автомобилей для обслуживания железных дорог, парогенераторов, газовых насосов и т. д. В начале июня Япония заморозила активы Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, руководство страны и различные компании.