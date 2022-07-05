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В Совфеде допустили зеркальный ответ на санкции Японии

Ведомости

Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции, в том числе наложить ограничения на японские компании, работающие в стране, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

«Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас», — заявил Абрамов, отметив, что Япония закупала у России много природных ресурсов, которых у нее самой нет (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, страна навредила себе, введя ограничения против России. При этом он выразил уверенность в том, что у России есть необходимые ресурсы для производства своей продукции, «по технологиям мы догоним».

5 июля правительство Японии ввело новый пакет антироссийских санкций, в том числе запретило экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц. Ограничения коснулись, в частности, концерна «Алмаз-Антей», Фонда стратегической культуры, а также нескольких СМИ, включая информационно-аналитическое агентство SouthFront, медиагруппу Newsfront, информагентство Inforos.

Ранее власти Японии ввели несколько раундов санкций в связи со спецоперацией России на Украине. 17 июня Токио ввел запрет на экспорт в Россию ножей и лезвий для машин и приборов, локомотивов для железных дорог и автомобилей для обслуживания железных дорог, парогенераторов, газовых насосов и т. д. В начале июня Япония заморозила активы Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, руководство страны и различные компании.

Ранее по теме: Япония ввела санкции против Григоренко, Ролдугина и 65 российских компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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