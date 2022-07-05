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Япония ввела санкции против Григоренко, Ролдугина и 65 российских компаний

Ведомости

Правительство Японии ввело новый пакет антироссийских санкций, в том числе запретило экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц, говорится на сайте минфина страны.

Также власти Японии запретили импорт золота из России, запретили оказывать трастовые, бухгалтерские, аудиторские услуги и услуги управленческого консультирования стране. Под санкции попали в том числе:

  • вице-премьер Дмитрий Григоренко;

  • виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова;

  • глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь;

  • глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо;

  • замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов;

  • жена и дети совладельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина, Кирилл и Никита и др.

    Среди юрлиц ограничения ввели в отношении концерна «Алмаз-Антей», Фонда стратегической культуры, а также нескольких СМИ, включая информационно-аналитическое агентство SouthFront, медиагруппу Newsfront, информагентство Inforos.

Ранее власти Японии ввели несколько раундов санкций в связи со спецоперацией России на Украине. 17 июня Токио ввел запрет на экспорт в Россию ножей и лезвий для машин и приборов, локомотивов для железных дорог и автомобилей для обслуживания железных дорог, парогенераторов, газовых насосов и т. д. В начале июня Япония заморозила активы Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, руководство страны и различные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных