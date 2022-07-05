Япония ввела санкции против Григоренко, Ролдугина и 65 российских компаний
Правительство Японии ввело новый пакет антироссийских санкций, в том числе запретило экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц, говорится на сайте минфина страны.
Также власти Японии запретили импорт золота из России, запретили оказывать трастовые, бухгалтерские, аудиторские услуги и услуги управленческого консультирования стране. Под санкции попали в том числе:
вице-премьер Дмитрий Григоренко;
виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова;
глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь;
глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо;
замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов;
жена и дети совладельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина, Кирилл и Никита и др.
Среди юрлиц ограничения ввели в отношении концерна «Алмаз-Антей», Фонда стратегической культуры, а также нескольких СМИ, включая информационно-аналитическое агентство SouthFront, медиагруппу Newsfront, информагентство Inforos.
Ранее власти Японии ввели несколько раундов санкций в связи со спецоперацией России на Украине. 17 июня Токио ввел запрет на экспорт в Россию ножей и лезвий для машин и приборов, локомотивов для железных дорог и автомобилей для обслуживания железных дорог, парогенераторов, газовых насосов и т. д. В начале июня Япония заморозила активы Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, руководство страны и различные компании.