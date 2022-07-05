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Шойгу сообщил об уничтожении на Украине 170 иностранных наемников

Ведомости

170 иностранных наемников были уничтожены в ходе спецоперации на Украине, еще 99 наемников отказались от участия в военных действиях и уехали из страны, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — сообщил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Шойгу заявил, что потери ВСУ за две недели спецоперации составили около 5500 человек: 2218 военных погибли и 3251 человек был ранен. За этот период российские войска и подразделения ЛНР уничтожили 196 танков и бронемашин ВСУ, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов, 6 зенитных ракетных комплексов большой дальности и т.д.

Потери российской стороны Минобороны раскрывало два раза — 2 и 25 марта. По последним данным, в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий, а 3825 получили ранения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных