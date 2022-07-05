Шойгу сообщил об уничтожении на Украине 170 иностранных наемников

Накануне Шойгу заявил, что потери ВСУ за две недели спецоперации составили около 5500 человек: 2218 военных погибли и 3251 человек был ранен. За этот период российские войска и подразделения ЛНР уничтожили 196 танков и бронемашин ВСУ, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов, 6 зенитных ракетных комплексов большой дальности и т.д.