Шойгу сообщил об уничтожении на Украине 170 иностранных наемников
170 иностранных наемников были уничтожены в ходе спецоперации на Украине, еще 99 наемников отказались от участия в военных действиях и уехали из страны, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
«В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — сообщил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Шойгу заявил, что потери ВСУ за две недели спецоперации составили около 5500 человек: 2218 военных погибли и 3251 человек был ранен. За этот период российские войска и подразделения ЛНР уничтожили 196 танков и бронемашин ВСУ, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов, 6 зенитных ракетных комплексов большой дальности и т.д.
Потери российской стороны Минобороны раскрывало два раза — 2 и 25 марта. По последним данным, в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий, а 3825 получили ранения.