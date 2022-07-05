Володин поручил рассмотреть денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Вопрос о денонсации поднял депутат Михаил Матвеев.
По его словам, в соответствии с положениями договора Россия уступила Норвегии 175 000 кв. км Баренцева моря. Матвеев отметил, что раньше договор способствовал укреплению международной и региональной безопасности, однако в настоящее время это ставится под сомнение из-за нежелания Норвегии пропускать продовольствие и грузы на Шпицберген.
«Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого (глава комитета по международным делам) разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», — заключил Володин (цитата по ТАСС).
28 июня стало известно, что Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску. На следующий день в МИД была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё.
Сообщалось, что на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заверил, что русские общины, проживающие на архипелаге, получают продовольствие.