Володин поручил рассмотреть денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах

По его словам, в соответствии с положениями договора Россия уступила Норвегии 175 000 кв. км Баренцева моря. Матвеев отметил, что раньше договор способствовал укреплению международной и региональной безопасности, однако в настоящее время это ставится под сомнение из-за нежелания Норвегии пропускать продовольствие и грузы на Шпицберген.