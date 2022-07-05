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Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана гражданским лицам

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки к закону «О ветеранах», в рамках которого статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданские лица, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 г. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам был внесен в Госдуму 16 июня 2022 г. Его авторами выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия» и сенаторы, в том числе секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Поправки будут внесены в ст. 3 и ст. 16 закона «О ветеранах».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сейчас гражданский персонал Вооруженных сил России, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты получают этот статус только в случае, если они были ранены или представлены к госнаградам. Присвоение статуса ветерана боевых действий позволит им получать налоговые и другие льготы.

«После принятия изменений в закон о ветеранах они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы. Они проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства», – заявил Володин.

23 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации.

Ранее по теме: Освещающие спецоперацию военные корреспонденты могут получить статус ветеранов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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