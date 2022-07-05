Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана гражданским лицам
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки к закону «О ветеранах», в рамках которого статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданские лица, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 г. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам был внесен в Госдуму 16 июня 2022 г. Его авторами выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия» и сенаторы, в том числе секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Поправки будут внесены в ст. 3 и ст. 16 закона «О ветеранах».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сейчас гражданский персонал Вооруженных сил России, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты получают этот статус только в случае, если они были ранены или представлены к госнаградам. Присвоение статуса ветерана боевых действий позволит им получать налоговые и другие льготы.
«После принятия изменений в закон о ветеранах они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы. Они проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства», – заявил Володин.
23 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации.