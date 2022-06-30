Освещающие спецоперацию военные корреспонденты могут получить статус ветеранов
Военные корреспонденты, освещающие специальную военную операцию на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины, могут получить статус ветеранов военных действий – такую поправку ко второму чтению законопроекта о наделении гражданских лиц этим статусом предложил внести председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.
30 июня депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к спецоперации, статусом ветеранов боевых действий. Ко второму чтению Володин предложил включить в список гражданских лиц и военных корреспондентов.
«Возможно, будет правильно предусмотреть внесение поправки о военных корреспондентах. Важно, чтобы они тоже были защищены», – отметил председатель Госдумы.
По словам Володина, сейчас гражданский персонал Вооруженных сил России, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты получают этот статус только в случае, если они были ранены или представлены к госнаградам. Присвоение статуса ветерана боевых действий позволит им получать налоговые и другие льготы.
Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам был внесен в Госдуму 16 июня 2022 г. Его авторами выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия» и сенаторы, в том числе секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Поправки вносятся в ст. 3 и ст. 16 закона «О ветеранах».
«В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 г. должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», – объясняют авторы в пояснительной записке необходимость принятия поправок.
23 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации, и для вступления в силу его осталось лишь подписать президенту Владимиру Путину.
28 апреля депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий, сообщала пресс-служба партии со ссылкой на Турчака. Депутаты предлагали предусмотреть для детей 10%-ную квоту.