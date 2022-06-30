Освещающие спецоперацию военные корреспонденты могут получить статус ветеранов

По словам Володина, сейчас гражданский персонал Вооруженных сил России, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты получают этот статус только в случае, если они были ранены или представлены к госнаградам. Присвоение статуса ветерана боевых действий позволит им получать налоговые и другие льготы.