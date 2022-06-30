В Госдуме предложили отмечать 1 июля День ветерана боевых действий

24 июня депутаты Госдумы от «Единой России» и КПРФ и сенаторы внесли законопроект, предлагающий переименовать 3 сентября в «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Авторы документа объяснили необходимость переименования «принципом исторической справедливости». Также в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля.