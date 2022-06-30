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В Госдуме предложили отмечать 1 июля День ветерана боевых действий

Ведомости

Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий установить новую памятную дату 1 июля – «День ветеранов боевых действий», следует из документа, опубликованного на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким и сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин и Ирина Кожанова. Соответствующую поправку предлагается внести в ст. 1(1) закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

«Необходимость принятия данного законопроекта связана с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе указано, что в некоторых регионах 1 июля отмечается День ветерана боевых действий без официального статуса, а законодательное закрепление подчеркнет «важность ветеранского движения» и будет «способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан».

24 июня депутаты Госдумы от «Единой России» и КПРФ и сенаторы внесли законопроект, предлагающий переименовать 3 сентября в «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Авторы документа объяснили необходимость переименования «принципом исторической справедливости». Также в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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