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Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – сказано в указе. Он вступает в силу со дня подписания.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 г., он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии Муромских. По данным ТАСС, его организатором выступил Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет супруга зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светлана.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных