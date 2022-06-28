Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.
«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – сказано в указе. Он вступает в силу со дня подписания.
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 г., он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии Муромских. По данным ТАСС, его организатором выступил Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет супруга зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светлана.