Газета
Общество

В Госдуме предложили ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий

Ведомости

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий, передает пресс-служба ЕР со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Он обратился к руководству фракции с просьбой обеспечить принятие поправок в кратчайшие сроки.

«Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и понятно, что в большинство вузов дети смогут пройти без всяких вступительных испытаний», — подчеркнул он.

Возможность льготного поступления появится у детей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России.

Нынешняя квота в 10% ежегодно устанавливается для детей-сирот, детей-инвалидов, отдельных групп инвалидов и самих ветеранов боевых действий. Депутаты также предложили предоставить детям ветеранов преимущественное право поступления в любое учебное заведение. «При этом детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, даем право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ», — подчеркнул секретарь.

Госдума на пленарном заседании 23 марта приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации, и для вступления в силу его осталось лишь подписать президенту Владимиру Путину.

Ранее по теме: Закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине приняли очень быстро

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных