В Госдуме предложили ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий

Госдума на пленарном заседании 23 марта приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации, и для вступления в силу его осталось лишь подписать президенту Владимиру Путину.