В Госдуме предложили ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий, передает пресс-служба ЕР со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Он обратился к руководству фракции с просьбой обеспечить принятие поправок в кратчайшие сроки.
«Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и понятно, что в большинство вузов дети смогут пройти без всяких вступительных испытаний», — подчеркнул он.
Возможность льготного поступления появится у детей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России.
Нынешняя квота в 10% ежегодно устанавливается для детей-сирот, детей-инвалидов, отдельных групп инвалидов и самих ветеранов боевых действий. Депутаты также предложили предоставить детям ветеранов преимущественное право поступления в любое учебное заведение. «При этом детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, даем право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ», — подчеркнул секретарь.
Госдума на пленарном заседании 23 марта приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации, и для вступления в силу его осталось лишь подписать президенту Владимиру Путину.