Газета
Политика

В Осло назвали невозможным расторжение договора о разграничении морских пространств

Ведомости

Договор между Норвегией и Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не может быть расторгнут, заявила пресс-секретарь норвежского МИДа Ане Хаавардсдаттер. Ее заявление опубликовано на сайте МИДа.

«Соглашение о разделительной линии не содержит пункта о расторжении. Распространенной практикой является то, что такой тип соглашения об установлении границ действует бессрочно», – пояснила Хаавардсдаттер. По ее мнению, Россия и Норвегия имеют «взаимный интерес» в сохранении отношений по линии разграничения.

5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств.

Этот вопрос поднял депутат Михаил Матвеев. По его словам, в соответствии с положениями договора Россия уступила Норвегии 175 000 кв. км Баренцева моря. Матвеев отметил, что раньше договор способствовал укреплению международной и региональной безопасности, однако в настоящее время это ставится под сомнение из-за нежелания Норвегии пропускать продовольствие и грузы на Шпицберген.

28 июня стало известно, что Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску. На следующий день в МИД была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё.

Сообщалось, что на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заверил, что русские общины, проживающие на архипелаге, получают продовольствие.

Ранее по теме: Володин поручил рассмотреть денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных