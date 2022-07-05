В Осло назвали невозможным расторжение договора о разграничении морских пространств
Договор между Норвегией и Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не может быть расторгнут, заявила пресс-секретарь норвежского МИДа Ане Хаавардсдаттер. Ее заявление опубликовано на сайте МИДа.
«Соглашение о разделительной линии не содержит пункта о расторжении. Распространенной практикой является то, что такой тип соглашения об установлении границ действует бессрочно», – пояснила Хаавардсдаттер. По ее мнению, Россия и Норвегия имеют «взаимный интерес» в сохранении отношений по линии разграничения.
5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств.
Этот вопрос поднял депутат Михаил Матвеев. По его словам, в соответствии с положениями договора Россия уступила Норвегии 175 000 кв. км Баренцева моря. Матвеев отметил, что раньше договор способствовал укреплению международной и региональной безопасности, однако в настоящее время это ставится под сомнение из-за нежелания Норвегии пропускать продовольствие и грузы на Шпицберген.
28 июня стало известно, что Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску. На следующий день в МИД была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё.
Сообщалось, что на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заверил, что русские общины, проживающие на архипелаге, получают продовольствие.