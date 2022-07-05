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Посол России заявил о перенаправлении в ДНР обращения Лондона по пленным британцам

Ведомости

Обращение Лондона по поводу пленных британских граждан, воевавших на стороне Украины и осужденных в Донецкой народной республике (ДНР) на смертную казнь, к посольству России перенаправлено в ДНР. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал Келин. Он уточнил, что на этом диалог с британской стороной завершился. Келин также добавил, что Лондон ведет переговоры по поводу судьбы своих граждан, воевавших на стороне Украины и попавших в плен ДНР, с Киевом.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР. Позже власти республики предъявили обвинение еще двум британским наемникам – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируется совершение преступлений по тем же статьям кголовного кодекса ДНР, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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