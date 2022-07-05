Посол России заявил о перенаправлении в ДНР обращения Лондона по пленным британцам

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал Келин. Он уточнил, что на этом диалог с британской стороной завершился. Келин также добавил, что Лондон ведет переговоры по поводу судьбы своих граждан, воевавших на стороне Украины и попавших в плен ДНР, с Киевом.