Посол России заявил о перенаправлении в ДНР обращения Лондона по пленным британцам
Обращение Лондона по поводу пленных британских граждан, воевавших на стороне Украины и осужденных в Донецкой народной республике (ДНР) на смертную казнь, к посольству России перенаправлено в ДНР. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал Келин. Он уточнил, что на этом диалог с британской стороной завершился. Келин также добавил, что Лондон ведет переговоры по поводу судьбы своих граждан, воевавших на стороне Украины и попавших в плен ДНР, с Киевом.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР. Позже власти республики предъявили обвинение еще двум британским наемникам – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируется совершение преступлений по тем же статьям кголовного кодекса ДНР, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер.