В Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремизм
Граждан Белоруссии, покинувших страну, могут начать лишать гражданства, если будет доказана их причастность к экстремистской деятельности или нанесению тяжкого вреда государству. Инициативу обсудили в верхней палате Совета республики Национального собрания.
Для реализации инициативы необходимо будет внести изменения в закон о гражданстве. Совет республик объяснил, что такая мера необходима для «обеспечения национальной безопасности, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства».
В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.
В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и других членов Координационного совета уголовное дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. В марте 2021 г. Генпрокуратура также возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве. После окончания выборов МВД Белоруссии отметило, что страну покинуло более 13 000 человек.