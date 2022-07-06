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В Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремизм

Ведомости

Граждан Белоруссии, покинувших страну, могут начать лишать гражданства, если будет доказана их причастность к экстремистской деятельности или нанесению тяжкого вреда государству. Инициативу обсудили в верхней палате Совета республики Национального собрания.

Для реализации инициативы необходимо будет внести изменения в закон о гражданстве. Совет республик объяснил, что такая мера необходима для «обеспечения национальной безопасности, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства».

В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. 

В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и других членов Координационного совета уголовное дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. В марте 2021 г. Генпрокуратура также возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве. После окончания выборов МВД Белоруссии отметило, что страну покинуло более 13 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных