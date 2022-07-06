В Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремизм

В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и других членов Координационного совета уголовное дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. В марте 2021 г. Генпрокуратура также возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве. После окончания выборов МВД Белоруссии отметило, что страну покинуло более 13 000 человек.