Медведев назвал бредовой идею создания трибунала над Россией
Показательный процесс против России собираются устроить те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, идея «наказать страну с самым большим ядерным потенциалом абсурдна сама по себе». Также он добавил, что такие действия создают лишь дополнительную угрозу для существования человечества.
Дмитрий Медведев считает, что создание различных трибуналов не поможет осудить Россию. «США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не «пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия. Откр. 6:17)», — написал политик.
В марте стало известно о планах Международного уголовного суда начать расследование событий на Украине. Главный прокурор Карим Хан заявлял, что Международный уголовный суд в Гааге намеревается «как можно скорее» начать расследование нарушений, которые происходят на территории Украины во время специальной военной операции.