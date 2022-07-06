Медведев назвал бредовой идею создания трибунала над Россией

Дмитрий Медведев считает, что создание различных трибуналов не поможет осудить Россию. «США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не «пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия. Откр. 6:17)», — написал политик.