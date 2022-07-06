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Медведев назвал бредовой идею создания трибунала над Россией

Ведомости

Показательный процесс против России собираются устроить те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, идея «наказать страну с самым большим ядерным потенциалом абсурдна сама по себе». Также он добавил, что такие действия создают лишь дополнительную угрозу для существования человечества.

Дмитрий Медведев считает, что создание различных трибуналов не поможет осудить Россию. «США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не «пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия. Откр. 6:17)», — написал политик.

В марте стало известно о планах Международного уголовного суда начать расследование событий на Украине. Главный прокурор Карим Хан заявлял, что Международный уголовный суд в Гааге намеревается «как можно скорее» начать расследование нарушений, которые происходят на территории Украины во время специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных