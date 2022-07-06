Президент Узбекистана обвинил иностранные силы в подготовке беспорядков в Нукусе
Беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на территориальную целостность Узбекистана, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.
«Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», — отметил глава государства (цитата по Sputnik Узбекистан).
По его словам, следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов. Если представители силовых органов применили неправомерную силу, то их необходимо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством, заключил он.
1-2 июля в Каракалпакстане вспыхнули митинги из-за изменения конституции Узбекистана. Из новой версии конституции предлагалось исключить положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В ходе митингов в Нукусе погибло 18 человек. В итоге правительство Узбекистана решило не исключать из конституции Узбекистана положения о суверенитете Каракалпакстана.
Ранее сегодня представитель секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Кузнецов заявил о возможных осложнениях в регионе после ситуации с Узбекистаном. Он также отметил влияние иностранных государств на развитие ситуации в Нукусе.