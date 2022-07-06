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Президент Узбекистана обвинил иностранные силы в подготовке беспорядков в Нукусе

Ведомости

Беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на территориальную целостность Узбекистана, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.

«Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», — отметил глава государства (цитата по Sputnik Узбекистан).

По его словам, следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов. Если представители силовых органов применили неправомерную силу, то их необходимо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством, заключил он.

1-2 июля в Каракалпакстане вспыхнули митинги из-за изменения конституции Узбекистана. Из новой версии конституции предлагалось исключить положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В ходе митингов в Нукусе погибло 18 человек. В итоге правительство Узбекистана решило не исключать из конституции Узбекистана положения о суверенитете Каракалпакстана.

Ранее сегодня представитель секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Кузнецов заявил о возможных осложнениях в регионе после ситуации с Узбекистаном. Он также отметил влияние иностранных государств на развитие ситуации в Нукусе.

Ранее по теме: ОДКБ спрогнозировала осложнения в регионе после протестов в Узбекистане

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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