Президент Узбекистана обвинил иностранные силы в подготовке беспорядков в Нукусе

«Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», — отметил глава государства (цитата по Sputnik Узбекистан).