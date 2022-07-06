ОДКБ спрогнозировала осложнения в регионе после протестов в Узбекистане
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прогнозирует, что в регионе начнутся осложнения после ситуации с Узбекистаном, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя секретариата ОДКБ Александра Кузнецова на IX Южном форуме информационной безопасности «Инфофорум — Сочи».
«Узбекистан входил в один из регионов ответственности ОДКБ. <...> Идет прогнозирование развития, оно говорит, что пока это все крайне нестабильно, ожидаются осложнения. Вы знаете, что буквально за двое суток произошли переговоры РФ и Узбекистана [по тем событиям], которые там произошли, РФ выразила поддержку. Все это будет, конечно же, рассматриваться в сфере уставных органов ОДКБ, и реакция на это тоже будет», — цитирует агентство слова Кузнецова.
Также, по словам Кузнецова, в событиях в Узбекистане прослеживается участие иностранных государств. Представители других государств, по мнению Кузнецова, способствовали негативному развитию ситуации в Узбекистане.
1-2 июля в Узбекистане вспыхнули митинги из-за изменения Конституции страны. В новой версии Конституции Узбекистана предлагалось исключить положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В ходе митингов погибло 18 человек во время протестов в Нукусе. В итоге правительство Узбекистана решило не исключать из Конституции Узбекистана положения о суверенитете Каракалпакстана.