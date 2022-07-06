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ОДКБ спрогнозировала осложнения в регионе после протестов в Узбекистане

Ведомости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прогнозирует, что в регионе начнутся осложнения после ситуации с Узбекистаном, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя секретариата ОДКБ Александра Кузнецова на IX Южном форуме информационной безопасности «Инфофорум — Сочи».

«Узбекистан входил в один из регионов ответственности ОДКБ. <...> Идет прогнозирование развития, оно говорит, что пока это все крайне нестабильно, ожидаются осложнения. Вы знаете, что буквально за двое суток произошли переговоры РФ и Узбекистана [по тем событиям], которые там произошли, РФ выразила поддержку. Все это будет, конечно же, рассматриваться в сфере уставных органов ОДКБ, и реакция на это тоже будет», — цитирует агентство слова Кузнецова.

Также, по словам Кузнецова, в событиях в Узбекистане прослеживается участие иностранных государств. Представители других государств, по мнению Кузнецова, способствовали негативному развитию ситуации в Узбекистане.

1-2 июля в Узбекистане вспыхнули митинги из-за изменения Конституции страны. В новой версии Конституции Узбекистана предлагалось исключить положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В ходе митингов погибло 18 человек во время протестов в Нукусе. В итоге правительство Узбекистана решило не исключать из Конституции Узбекистана положения о суверенитете Каракалпакстана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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