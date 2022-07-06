ОДКБ спрогнозировала осложнения в регионе после протестов в Узбекистане

«Узбекистан входил в один из регионов ответственности ОДКБ. <...> Идет прогнозирование развития, оно говорит, что пока это все крайне нестабильно, ожидаются осложнения. Вы знаете, что буквально за двое суток произошли переговоры РФ и Узбекистана [по тем событиям], которые там произошли, РФ выразила поддержку. Все это будет, конечно же, рассматриваться в сфере уставных органов ОДКБ, и реакция на это тоже будет», — цитирует агентство слова Кузнецова.