Янукович призвал украинцев определиться, хотят ли они воевать до последнего человека

«Мне кажется, что сегодня, как никогда, требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать до последнего украинца, либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — говорит в своем обращении экс-президент Украины.