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Янукович призвал украинцев определиться, хотят ли они воевать до последнего человека

Ведомости

Бывший президент Украины Виктор Янукович опубликовал обращение к украинцам, в котором он призвал соотечественников сделать выбор и определиться, чего они хотят — «воевать до последнего украинца, либо пытаться сохранить то, что еще осталось». Текст обращения разместил бывший пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на своей странице в Facebook (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

«Мне кажется, что сегодня, как никогда, требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать до последнего украинца, либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — говорит в своем обращении экс-президент Украины.

Янукович также назвал нынешнее правительство, что заседает в Киеве, «неопытным и авантюристичным». Также он убежден, что словам нынешней власти Украины не доверяют даже те люди, у которых нет иных средств получения информации.

«Попытки найти виноватых в том, что с 2014 года жизнь в стране неуклонно ухудшалась, будут прогнозируемо сводиться к тому, что виноват кто угодно, только не власть», — отмечает Янукович.

Януковича избрали президентом Украины в 2010 г., в феврале 2014 г. в ходе «Евромайдана» правительство было свергнуто в результате переворота. Сам Янукович бежал из страны и переехал в Россию. На Украине на него завели ряд уголовных дел, обвинив его в государственной измене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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