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Минобороны сообщило об уничтожении до 150 военных ВСУ под Харьковом

Ведомости

Российские военные высокоточным оружием уничтожили до 150 военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также военные уничтожили 5 пунктов управления, 6 складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, радиолокационную станцию ЗРК С-300, живую силу и военную технику в 91 районе сосредоточения, а также самолет Су-25, 3 беспилотника, 3 ракеты «Точка-У» и 8 снарядов РСЗО. 

«В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области», — добавил Конашенков.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. Путин поручил дать отдохнуть и нарастить боевые возможности подразделениям, которые участвовали в освобождении республики. По его словам, другие воинские группировки должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану. 

Ранее по теме: Взятие Лисичанска означает полное освобождение Луганской республики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных