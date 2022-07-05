Минобороны сообщило об уничтожении до 150 военных ВСУ под Харьковом
Российские военные высокоточным оружием уничтожили до 150 военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Также военные уничтожили 5 пунктов управления, 6 складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, радиолокационную станцию ЗРК С-300, живую силу и военную технику в 91 районе сосредоточения, а также самолет Су-25, 3 беспилотника, 3 ракеты «Точка-У» и 8 снарядов РСЗО.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области», — добавил Конашенков.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. Путин поручил дать отдохнуть и нарастить боевые возможности подразделениям, которые участвовали в освобождении республики. По его словам, другие воинские группировки должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану.