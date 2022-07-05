Минобороны сообщило об уничтожении до 150 военных ВСУ под Харьковом

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. Путин поручил дать отдохнуть и нарастить боевые возможности подразделениям, которые участвовали в освобождении республики. По его словам, другие воинские группировки должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану.