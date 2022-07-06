Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.