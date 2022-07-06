Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого они обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что Путин и Пашинян также обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
В апреле Путин и Пашинян встретились в Ново-Огарево. По итогам встречи они выступили с совместным заявлением, где говорится о намерении стран развивать сотрудничество в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социального обеспечения.