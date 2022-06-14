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Армянское «Сопротивление» уберет палаточный лагерь в центре Еревана

Ведомости

Движение «Сопротивление», требующее отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 15 июня разблокирует площадь Франции в центре Еревана, где с начала протестных акций находился палаточный лагерь оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из лидеров движения, вице-спикера парламента Армении Ишхана Сагателяна.

Во время митинга 14 июня Сагателян заявил, что «Сопротивление» меняет стратегию борьбы, но его цель остается прежней – это отставка Пашиняна. «Нужны институциональные изменения для достижения этой цели. Мы намерены создать комитеты и рабочие группы, задача которых будет заключаться в расширении движения. Для нас нет закрытых площадей и улиц, и это мы уже доказали. А палаточный лагерь свою миссию выполнил. И поэтому с завтрашнего дня мы уберем палатки и разблокируем площадь Франции», – заявил Сагателян.

Акции протеста в Армении начались 25 апреля после высказываний Пашиняна о Нагорном Карабахе. Он отметил, что международное сообщество настаивает на снижении требований в отношении статуса республики и не подвергать сомнению целостность Азербайджана. Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.

1 мая протестные акции приобрели массовый характер – протестующие разбили в центре Еревана палаточный лагерь. Помимо Еревана шествия также проводились в Гюмри.

Ранее по теме: Протесты в Армении: оппозиция требует отставки премьер-министра
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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