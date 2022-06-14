Армянское «Сопротивление» уберет палаточный лагерь в центре Еревана

Во время митинга 14 июня Сагателян заявил, что «Сопротивление» меняет стратегию борьбы, но его цель остается прежней – это отставка Пашиняна. «Нужны институциональные изменения для достижения этой цели. Мы намерены создать комитеты и рабочие группы, задача которых будет заключаться в расширении движения. Для нас нет закрытых площадей и улиц, и это мы уже доказали. А палаточный лагерь свою миссию выполнил. И поэтому с завтрашнего дня мы уберем палатки и разблокируем площадь Франции», – заявил Сагателян.