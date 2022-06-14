Армянское «Сопротивление» уберет палаточный лагерь в центре Еревана
Движение «Сопротивление», требующее отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 15 июня разблокирует площадь Франции в центре Еревана, где с начала протестных акций находился палаточный лагерь оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из лидеров движения, вице-спикера парламента Армении Ишхана Сагателяна.
Во время митинга 14 июня Сагателян заявил, что «Сопротивление» меняет стратегию борьбы, но его цель остается прежней – это отставка Пашиняна. «Нужны институциональные изменения для достижения этой цели. Мы намерены создать комитеты и рабочие группы, задача которых будет заключаться в расширении движения. Для нас нет закрытых площадей и улиц, и это мы уже доказали. А палаточный лагерь свою миссию выполнил. И поэтому с завтрашнего дня мы уберем палатки и разблокируем площадь Франции», – заявил Сагателян.
Акции протеста в Армении начались 25 апреля после высказываний Пашиняна о Нагорном Карабахе. Он отметил, что международное сообщество настаивает на снижении требований в отношении статуса республики и не подвергать сомнению целостность Азербайджана. Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.
1 мая протестные акции приобрели массовый характер – протестующие разбили в центре Еревана палаточный лагерь. Помимо Еревана шествия также проводились в Гюмри.