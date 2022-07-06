Зеленский: Киев уже не рассчитывает на поставки боевой авиации от Запада
Украина уже не ждет от западных партнеров предоставления боевой авиации, но все еще рассчитывает получить системы противовоздушной обороны, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетная. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», - отметил украинский лидер (цитата по ТАСС).
По его словам, предоставление Украине систем противовоздушной обороны даст возможность многим гражданам вернуться в страну. Безопасность неба в настоящее время является главным приоритетом Украины, добавил президент.
В конце июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжает убеждать западных партнеров предоставить современные самолеты и танки, однако такое решение до сих пор не принято. Вместе с тем Резников заявил, что по другим вопросам впереди будет «много хороших, интересных решений» и учебных программ от западных партнеров.
1 июня Вашингтон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $700 млн. В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, которые Россия предоставила США для Афганистана, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете помощи на сумму $450 млн, который также включал военную технику.
Российские власти ранее обвиняли страны Запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Но оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.