Зеленский: Киев уже не рассчитывает на поставки боевой авиации от Запада

«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетная. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», - отметил украинский лидер (цитата по ТАСС).