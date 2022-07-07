Кадыров назвал приоритетной задачей на Украине «добить» сбежавших из Чечни террористов

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал Кадыров в своем Tekegram-канале. Он заверил, что у него к российскому руководству имеется «одна просьба» — «дойти и поквитаться с нашими кровными врагами», которыми он назвал действовавших ранее на территории Чечни «террористов» и теперь якобы находящихся в Киеве.