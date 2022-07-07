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Кадыров назвал приоритетной задачей на Украине «добить» сбежавших из Чечни террористов

Ведомости

Своей приоритетной задачей в спецоперации на Украине глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «добить» остатки террористов, «сбежавших» из республики. Об этом он заявил в связи с ранее заявленным Минобороны России полным освобождением признанной Москвой Луганской народной республики (ЛНР) после взятия Северодонецка и Лисичанска.

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал Кадыров в своем Tekegram-канале. Он заверил, что у него к российскому руководству имеется «одна просьба» — «дойти и поквитаться с нашими кровными врагами», которыми он назвал действовавших ранее на территории Чечни «террористов» и теперь якобы находящихся в Киеве.

На 130-й день военной спецоперации России на Украине, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженными силами РФ и Народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) установлен полный контроль над городом Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что это означает «освобождение республики в ее исторических границах», т. е. границах бывшей Луганской области Украины.

Ранее по теме: Взятие Лисичанска означает полное освобождение Луганской республики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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