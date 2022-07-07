Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Некислицы
Село Некислицы в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины поздно вечером 6 июля, в результате никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал Богомаз. Село находится в полукилометре от российско-украинской границы.
Днем ранее Богомаз сообщал об обстреле села Зерново, в результате никто не пострадал. В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись деревня Макарово и поселок Теткино.