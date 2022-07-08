Канцлер Германии заявил, что санкции против Москвы продлятся «сколько нужно»

Прямая трансляция шла в формате общения с гражданами. В ответ на заявление Шольца семья, владеющая пекарней, рассказала, что находится на грани закрытия из-за повышения цен на сырье и энергоресурсы. Владелец пекарни отметил, что Германия не может вводить санкции против страны, от которой зависит, и «постоянно подливать масло в огонь».