Канцлер Германии заявил, что санкции против Москвы продлятся «сколько нужно»
Санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины. Об этом в прямом эфире телеканала ZDF TV заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Согласно опросам, 47% граждан Германии хотели бы скорейшего отказа от санкций в отношении России и завершении конфликта на Украине даже на условии территориальных уступок со стороны Киева, отметила телеведущая. Жители Германии беспокоятся из-за роста цен, особенно на энергоносители.
«Мы будем сохранять солидарность столько, сколько это будет нужно, чтобы Украина могла защищаться», — заявил в ответ Шольц. Он добавил, что поддержка Украины может продолжаться еще долго.
Прямая трансляция шла в формате общения с гражданами. В ответ на заявление Шольца семья, владеющая пекарней, рассказала, что находится на грани закрытия из-за повышения цен на сырье и энергоресурсы. Владелец пекарни отметил, что Германия не может вводить санкции против страны, от которой зависит, и «постоянно подливать масло в огонь».
Шольц подчеркнул, что санкции в отношении России Германия принимала совместно со многими странами в Европе и в мире. Канцлер добавил, что уже осенью страна сможет отказаться от импорта угля из России, а к концу года — от импорта нефти. Сокращение поставок газа в Германию Шольц назвал «технически обоснованным односторонним решением России».
Ранее Шольц заявлял, что санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин должен достичь договоренностей с Украиной без навязывания условия со стороны России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса