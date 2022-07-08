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Канцлер Германии заявил, что санкции против Москвы продлятся «сколько нужно»

Ведомости

Санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины. Об этом в прямом эфире телеканала ZDF TV заявил канцлер Германии Олаф Шольц. 

Согласно опросам, 47% граждан Германии хотели бы скорейшего отказа от санкций в отношении России и завершении конфликта на Украине даже на условии территориальных уступок со стороны Киева, отметила телеведущая. Жители Германии беспокоятся из-за роста цен, особенно на энергоносители. 

«Мы будем сохранять солидарность столько, сколько это будет нужно, чтобы Украина могла защищаться», — заявил в ответ Шольц. Он добавил, что поддержка Украины может продолжаться еще долго. 

Прямая трансляция шла в формате общения с гражданами. В ответ на заявление Шольца семья, владеющая пекарней, рассказала, что находится на грани закрытия из-за повышения цен на сырье и энергоресурсы. Владелец пекарни отметил, что Германия не может вводить санкции против страны, от которой зависит, и «постоянно подливать масло в огонь».

Шольц подчеркнул, что санкции в отношении России Германия принимала совместно со многими странами в Европе и в мире. Канцлер добавил, что уже осенью страна сможет отказаться от импорта угля из России, а к концу года — от импорта нефти. Сокращение поставок газа в Германию Шольц назвал «технически обоснованным односторонним решением России».

Ранее Шольц заявлял, что санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин должен достичь договоренностей с Украиной без навязывания условия со стороны России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных