Лавров: Москва не будет просить представителей США о встрече

«Это не мы прекратили все контакты с США. Мы ни за кем не бегаем, прося о встречах. Если они не хотят говорить, это их дело», — цитирует Сергея Лаврова «Интерфакс». Так министр ответил на вопрос журналиста, смогут ли Россия и США сесть рядом на встрече «Большой двадцатки» или «где-либо еще».