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Лавров: Москва не будет просить представителей США о встрече

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет бегать за американскими политиками, предлагая встретиться. Об этом глава российского МИДа рассказал журналистам в ходе саммита министров G20 на Бали.

«Это не мы прекратили все контакты с США. Мы ни за кем не бегаем, прося о встречах. Если они не хотят говорить, это их дело», — цитирует Сергея Лаврова «Интерфакс». Так министр ответил на вопрос журналиста, смогут ли Россия и США сесть рядом на встрече «Большой двадцатки» или «где-либо еще».

Саммит министров G20 начался на Бали 7 июля. В первый же день Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться на саммите с главой российского МИДа. В госдепе пояснили, что время для этого неподходящее, поскольку на территории Украины продолжаются военные действия.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что на встрече решили отказаться от традиционной групповой фотографии, поскольку несколько министров не захотели присутствовать на одном снимке с министром иностранных дел России, в том числе и Энтони Блинкен.

До этого глава МИД Японии Есимаса Хаяси также пропустил ужин министров G20 из-за того, что на мероприятии мог присутствовать Сергей Лавров. Хаяси посчитал участие в ужине неуместным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных