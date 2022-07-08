Лавров прокомментировал отмену фотосессии глав МИД стран G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нежелание государственного секретаря США Энтони Блинкена присутствовать с ним на общей фотографии министров, заявил, что и не приглашал Блинкена фотографироваться с собой.
«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — цитирует «РИА Новости» Сергея Лаврова.
Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что саммит министров G20 останется без традиционной групповой фотографии. По данным издания, причиной отказа от снимка стало нежелание ряда министров фотографироваться с Лавровым, в том числе вместе с главой российского МИДа на общем кадре не хотел присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.
Накануне из-за возможного присутствия на званом ужине министров G20 Лаврова на мероприятие не пришел министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он посчитал участие в ужине неуместным.
Еще до начала саммита министров G20 на Бали официальный представитель госдепартамента США сообщил, что Блинкен не намерен встречаться с главой МИД России. В разговоре с журналистами в ходе встречи министров «Большой двадцатки» Сергей Лавров отметил нежелание США говорить с Россией. Он уточнил, что Москва не будет просить американских представителей о встрече.