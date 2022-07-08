Лавров прокомментировал отмену фотосессии глав МИД стран G20 на Бали

Еще до начала саммита министров G20 на Бали официальный представитель госдепартамента США сообщил, что Блинкен не намерен встречаться с главой МИД России. В разговоре с журналистами в ходе встречи министров «Большой двадцатки» Сергей Лавров отметил нежелание США говорить с Россией. Он уточнил, что Москва не будет просить американских представителей о встрече.