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Лавров прокомментировал отмену фотосессии глав МИД стран G20 на Бали

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нежелание государственного секретаря США Энтони Блинкена присутствовать с ним на общей фотографии министров, заявил, что и не приглашал Блинкена фотографироваться с собой.

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — цитирует «РИА Новости» Сергея Лаврова.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что саммит министров G20 останется без традиционной групповой фотографии. По данным издания, причиной отказа от снимка стало нежелание ряда министров фотографироваться с Лавровым, в том числе вместе с главой российского МИДа на общем кадре не хотел присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

Накануне из-за возможного присутствия на званом ужине министров G20 Лаврова на мероприятие не пришел министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он посчитал участие в ужине неуместным.

Еще до начала саммита министров G20 на Бали официальный представитель госдепартамента США сообщил, что Блинкен не намерен встречаться с главой МИД России. В разговоре с журналистами в ходе встречи министров «Большой двадцатки» Сергей Лавров отметил нежелание США говорить с Россией. Он уточнил, что Москва не будет просить американских представителей о встрече.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных