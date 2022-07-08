МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма
Покушение на жизнь экс-премьер министра Японии Синдзо Абэ — это акт терроризма, следует из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
«Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии – покушении на бывшего премьер-министра страны Абэ. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
Она отметила, что российская сторона знает Абэ как выдающегося политического деятеля, который внес неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях на путях выстраивания взаимного доверия и добрососедства. Дипломат также выразила надежду, что врачи сделают все возможное для спасения его жизни.
Нападение на Абэ произошло 8 июля около 11:30 по местному времени (5:30 мск), когда он выступал перед железнодорожной станцией, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП). В бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину, после чего он упал. Как ранее сообщило Kyodo, в настоящее время Абэ не подает признаков жизни. Телеканал NHK и агенство Kyodo сообщили о смерти политика. Официального подтверждения этой информации нет.
Стрелявшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, он был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство. Согласно правительственным источникам Kyodo, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии.