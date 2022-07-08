МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма

Нападение на Абэ произошло 8 июля около 11:30 по местному времени (5:30 мск), когда он выступал перед железнодорожной станцией, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП). В бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину, после чего он упал. Как ранее сообщило Kyodo, в настоящее время Абэ не подает признаков жизни. Телеканал NHK и агенство Kyodo сообщили о смерти политика. Официального подтверждения этой информации нет.