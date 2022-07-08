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МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма

Ведомости

Покушение на жизнь экс-премьер министра Японии  Синдзо Абэ — это акт терроризма, следует из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. 

«Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии – покушении на бывшего премьер-министра страны Абэ. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.

Она отметила, что российская сторона знает Абэ как выдающегося политического деятеля, который внес неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях на путях выстраивания взаимного доверия и добрососедства. Дипломат также выразила надежду, что врачи сделают все возможное для спасения его жизни. 

Нападение на Абэ произошло 8 июля около 11:30 по местному времени (5:30 мск), когда он выступал перед железнодорожной станцией, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП). В бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину, после чего он упал. Как ранее сообщило Kyodo, в настоящее время Абэ не подает признаков жизни. Телеканал NHK и агенство Kyodo сообщили о смерти политика. Официального подтверждения этой информации нет.

Стрелявшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, он был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство. Согласно правительственным источникам Kyodo, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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